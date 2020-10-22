Новый Duster стал доступен в виде пикапа

Ровно два года прошло с тех пор, как в Румынии представили прототип пикапа на базе Renault/Dacia Duster второго поколения. Наконец-то эту модель подготовили к производству. Ее совместно создали компания Dacia и небольшая фирма Romturingia. Производить пикап будут по мелкосерийной технологии

Внутренняя длина грузового отсека составляет 1,65 метра. Такой Duster может взять до 500 кг груза. У отсека есть крышка, она сделана из композитных материалов, натянутых на металлический каркас. В нее же встроен центральный стоп-сигнал.

В сравнении со стандартным кроссовером такой автомобиль на 19 мм короче. При этом клиренс выше на 14 мм и составляет 224 мм. Богатого выбора версий не предусмотрено: на все пикапы устанавливается 115-сильный 1,5-литровый дизельный мотор, 6-ступенчатая «механика» и полный привод. Согласно официальным данным, средний расход в смешанном цикле — 4,93 л/100 км. Правда, по устаревшей и слишком оптимистичной методике NEDC.

Duster Pick-Up будет выпускаться только в одном цвете — Glacier White. Все автомобили получат 16-дюймовые колеса, две фронтальные подушки безопасности, электронную стабилизацию и ассистента при старте на подъем