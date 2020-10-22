Автомобильный портал Motorpage
22 окт 2020

Новый Duster стал доступен в виде пикапа

Новый Duster стал доступен в виде пикапа
Автор фото: фирма-производитель

Ровно два года прошло с тех пор, как в Румынии представили прототип пикапа на базе Renault/Dacia Duster второго поколения. Наконец-то эту модель подготовили к производству. Ее совместно создали компания Dacia и небольшая фирма Romturingia. Производить пикап будут по мелкосерийной технологии

Внутренняя длина грузового отсека составляет 1,65 метра. Такой Duster может взять до 500 кг груза. У отсека есть крышка, она сделана из композитных материалов, натянутых на металлический каркас. В нее же встроен центральный стоп-сигнал.

В сравнении со стандартным кроссовером такой автомобиль на 19 мм короче. При этом клиренс выше на 14 мм и составляет 224 мм. Богатого выбора версий не предусмотрено: на все пикапы устанавливается 115-сильный 1,5-литровый дизельный мотор, 6-ступенчатая «механика» и полный привод. Согласно официальным данным, средний расход в смешанном цикле — 4,93 л/100 км. Правда, по устаревшей и слишком оптимистичной методике NEDC.

Duster Pick-Up будет выпускаться только в одном цвете — Glacier White. Все автомобили получат 16-дюймовые колеса, две фронтальные подушки безопасности, электронную стабилизацию и ассистента при старте на подъем

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Треть всех ДТП в России — это наезды на пешеходов

22 октября 2020
GMC Hummer EV (2022)

Hummer пикап на электричестве – он существует!

21 октября 2020

За злостными нарушителями ПДД будет следить единая высшая сила

21 октября 2020

В МЧС назвали самое лучшее средство против автомобильных пожаров

21 октября 2020

МВД предлагает запретить ездить на летней резине зимой

21 октября 2020
McLaren Hybrid Supercar Spy

Новый гибридный суперкар McLaren заметили на тестах

21 октября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2019 о вопросах обстоятельности Тест драйв
21 октября 2020

Subaru Forester
"О вопросах обстоятельности"
KIA K5 - kia k5 2021 космос становится ближе
Тест драйв
19 октября 2020

KIA K5
"Космос становится ближе"
Lada Largus Cross - lada largus cross quest (2020) задал загадку о будущем модели
Тест драйв
16 октября 2020

Lada Largus Cross
"Quest задал загадку о будущем модели"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 3 0