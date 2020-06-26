Новый ГОСТ, ужесточающий правила сертификации японских автомобилей, хотят перенести на 1 декабря

С 1 июля в России должны ужесточиться правила ввоза машин с правым рулем, их дальнейшей эксплуатации и постановки на учет: с этой даты вступает в силу новый ГОСТ 33670-2015 технического регламента Таможенного союза. Однако из-за пандемии коронавируса и невозможности до 1 июля завершить все подготовительные мероприятия применение стандарта в очередной раз может быть отложено

Согласно ГОСТ 33670-2015, для легковых авто, которые относятся к категории М1, изменится процедура ввоза и растаможивания. В частности, для получения ПТС на праворульную машину требуется предоставить сертификат безопасности, который будут выдавать специализированные лаборатории. Также документ запрещает импорт в страну техники категорий M2 и M3 с правым рулем: строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.

Вступление ГОСТа переносили уже дважды: сначала он должен был заработать на всей территории ЕЭС с января 2019 года, затем его перенесли на июль, потом на июль 2020-го. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко по просьбе VL.ru направил правительственный запрос в Минпромторг для разъяснения положений нового стандарта и сроков его вступления в силу. Как сообщили в Минпромторге, ГОСТ 33670-2015 будет касаться всех автомобилей, в том числе и тех, которые граждане ввозят из-за рубежа для собственных нужд. Стандарт был принят в 2015 году на территории всего Евразийского экономического союза с отложенным вступлением в действие. Теперь же его хотят отложить до 1 декабря. Соответствующий проект решения коллегии ЕЭС подготовлен Минпромторгом России и направлен в Минэкономразвития для его рассмотрения на ближайшем заседании коллегии ЕЭС.