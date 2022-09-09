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9 сен 2022

Новый Iphone смогут распознавать аварии

Новый Iphone смогут распознавать аварии

Мобильный телефон еще в начале нулевых годов пытались максимально интегрировать в системы автомобиля. Теперь же мобильные устройства могут работать автономно и помогать водителям

Компания Apple, представившая новую линейку iPhone 14 и Apple Watch, реализовала на гаджетах функцию специально для водителей и пассажиров автомобилей. Называется она Crash Detection и позволяет устройствам автоматически распознавать аварии и вызывать на место ДТП экстренные службы.

Функционал реализован за счёт специальных датчиков, установленных в смартфонах и умных часах, которы смогут распознавать экстремальные ускорения или замедления с перегрузками,а также громкие звуки, характерные для автомобильных аварий. Сообщается, что устройства испытывали в лабораторных условиях, проводя краш-тесты автомобилей, где вся система зарекомендовала себя с лучшей стороны.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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