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11 мар 2020

В России появится новый китайский кроссовер

В России появится новый китайский кроссовер

Компания Exeed планирует вывести на российский рынок кроссовер Exeed TXL. На него уже было выдано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)

Согласно информации из ОТТС, в России TXL будет продаваться с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 185 л.с. (ранее называлась отдача 197 л.с.). ДВС агрегатируется с 7-ступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением. Кроссовер может быть с передним или полным приводом.

Exeed TXL оснащается полностью независимой подвеской. Согласно ранее поступившей информации, дорожный просвет составляет 160 мм, но при подготовке под российский рынок этот параметр могли и изменить. В 2017 году модель была представлена в нескольких версиях, в том числе в качестве подключаемого гибрида (PHEV) с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с. и 114-сильным электродвигателем. Силовая установка агрегатирована с 7-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Но до нашего рынка такая версия вряд ли доберётся.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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