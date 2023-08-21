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21 авг 2023

Новый китайский кроссовер Wuling Xingyun

Новый китайский кроссовер Wuling Xingyun
Автор фото: фирма-производитель

Компания Wuling представила третью модель в серии Silver Label - кроссовер под названием Xingyun (Nebula)

Xingyun - это компактный кроссовер, дизайн которого практически не отличается от двух предыдущих моделей линейки Xingcheng и Xingchi. Их главная отличительная особенность - это широкая арка, опоясывающая решетку радиатора и нижний блок передних фар. Габариты новинки составят: 4610/1810/1670 мм., а колесная база - 2700 мм.

Автомобиль получил гибридную силовую установку с 2-литровым турбомотором и электродвигателем мощностью 135 л.с. Другие технические характеристики пока не раскрываются. Известно, что максимальная скорость будет ограничена на 135 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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