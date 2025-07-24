Новый китайский суперкар от GWM бросит вызов Ferrari

Great Wall Motors (GWM) готовится представить собственный суперкар. Разработка модели ведется уже пять лет, но подробностей пока немного

Суперкар от GWM получит карбоновый кузов и гибридную силовую установку. Система будет состоять из 4.0-литрового V8 с двойным турбонаддувом и одного электромотора. Отмечается, что шасси разрабатывали европейские партнеры, что также свидетельствует о том, что модель будет ориентирована на европейский рынок.

Главный технический директор GWM У Хуйсяо подчеркнула, что при создании суперкара была поставлена задача достичь уровня Ferrari SF90, но при этом сохранить более доступную стоимость. Ожидается, что дебют состоится до конца 2025 года, а стартовая цена составит порядка 1 млн юаней (около 11 000 000 рублей). Это значительно дешевле, чем ближайшие китайские конкуренты: GAC Aion Hyper SSR и BYD Yangwang U9.