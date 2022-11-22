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22 ноя 2022

Новый логотип Kia вводит людей в заблуждение

Новый логотип Kia вводит людей в заблуждение

Как известно, в начале прошлого года корейская марка решила сменить логотип – вместо традиционного трехмерного лейбла в овале появилось двухмерное изображение букв, которые соединены в одну структуру. Надо сказать, что поклонники марки идею не оценили

Скажем больше – новый шрифт сбивает людей с толку – вместо трех знакомых букв они видят «KN» с перевернутой буквой N. К примеру, представители Google сообщили, что ежемесячно к ним поступает более тридцати тысяч запросов по поиску новой марки «KN».

Из интересный курьезов стоит выделить пользователя портала Reddit, который обратился к аудитории с вопросом: «Что это за машина – KN Carnival?». Причем на фотографии находился всем известный мнивэн Kia Carnival.

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