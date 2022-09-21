Новый Mitsubishi ASX оказался клоном Renault

Похоже, что глобализация и создание автомобильных альянсов уничтожили индивидуальность еще одной модели. Перед вами новый Mitsubishi ASX и это клон Renault Captur.

Да, обе машины теперь делят одну платформу, даже дизайн, можно сказать, один на двоих – у «японца» все новшества свелись лишь к замене эмблем, шильдиков и решётки радиатора. В салоне же изменилась лишь форма рулевого колеса, все остальное идентично интерьерам Renault.

Что касается технических компонентов, то, как мы упомянули ранее, ASX построен на той же платформе, что и Renault Captur, соответственно под капотом здесь могут располагаться турбомоторы 1.0 (91 л.с.) и 1.3 (140 л.с. с «механикой» и 158 л.с. с «роботом»). Полный привод не предусмотрен конструктивно, поэтому все версии — переднеприводные. Кроме того, в линейке есть два гибрида на базе атмосферного мотора 1.6. Их мощность – 145 и 160 лошадиных сил.