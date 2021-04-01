Новый порядок сдачи водительского экзамена вступил в силу

Испытаний на площадке больше не будет. Отныне весь экзамен сдается в городских условиях, однако есть нюанс

Как сообщает «Коммерсантъ», за региональными властями оставлено право проводить некоторые испытания на площадках, если дорожные условия не позволяют провести их в городе, например, заезд в бокс. К слову об испытаниях, на городских улицах будущим водителям придется показать ровно все то же самое, что раньше проверялось на площадке, то есть, инспектор ГИБДД может попросить совершить и разворот в ограниченном пространстве, и параллельную парковку и т.д.

Изменения коснулись системы подсчета нарушений. Теперь есть четыре градации, каждая из которых оценивается в один, два и три штрафных балла соответственно. Четвертая градация – нарушения, которые приведут к прекращению экзамена, например, непристегнутый ремень безопасности.