Новый Range Rover Evoque покажут в конце месяца

Компания решила представить подробности относительно своего «компактника» - кроссовер будет представлен 22 ноября, на специальном мероприятии в Лондоне. Напомним, что шпионы уже не раз ловили автомобиль, скрытый камуфляжем, на Нюрбургринге

Автомобиль построят на обновленной версии архитектуры D8. Сам по себе, кроссовер будет предлагаться с передним приводом, однако полный привод будет доступен в качестве опции. По двигателям нет никакой конкретики. Предполагается, что Evoque получит новый 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор, который может быть оснащен и дополнительной электрической установкой. Однако, никаких конкретных характеристик гибрида пока нет.

По дизайну есть несколько интересных нюансов. Во-первых, новинка увеличится в размерах, а во-вторых, получит стилистические решения от старших моделей, например выдвижные ручки, которые устанавливаются на Velar. Скорее всего концерн откажется от производства трехдверной модификации. Стоит отметить, что новинка доберется и до России.