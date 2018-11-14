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14 ноя 2018

Новый Range Rover Evoque покажут в конце месяца

Новый Range Rover Evoque покажут в конце месяца

Компания решила представить подробности относительно своего «компактника» - кроссовер будет представлен 22 ноября, на специальном мероприятии в Лондоне. Напомним, что шпионы уже не раз ловили автомобиль, скрытый камуфляжем, на Нюрбургринге

Автомобиль построят на обновленной версии архитектуры D8. Сам по себе, кроссовер будет предлагаться с передним приводом, однако полный привод будет  доступен в качестве опции. По двигателям нет никакой конкретики. Предполагается, что Evoque получит новый 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор, который может быть оснащен и дополнительной электрической установкой. Однако, никаких конкретных характеристик гибрида пока нет.

По дизайну есть несколько интересных нюансов. Во-первых, новинка увеличится в размерах, а во-вторых, получит стилистические решения от старших моделей, например выдвижные ручки, которые устанавливаются на Velar. Скорее всего концерн откажется от производства трехдверной модификации. Стоит отметить, что новинка доберется и до России. 

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Коммерсант, motor, Вести

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