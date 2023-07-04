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4 июл 2023

Новый рекорд скорости на мотоцикле установлен в Британии

Новый рекорд скорости на мотоцикле установлен в Британии

В рамках традиционного фестиваля скорости в Элвингтоне один из мотогонщиков установил рекорд скорости. Правда, есть один нюанс – мотоцикл был паровым.

Разработали и построили байк британцы Грэхэм и Диана Сайкс. Замер проводили на дистанции в 1/8 мили. Мотоцикл проехал её за 3,878 секунды, показав на финише скорость 264 км/ч. Уже за пределами зачётного отрезка он набрал 290 км/ч.

Что касается рекорда скорости среди автомобилей, то здесь пальму первенства хочет завоевать спорткар Jesko Absolut, который разогнался до 530 километров в час. Правда, этот результат был достигнут во время виртуальных испытаний. Дорожные тесты будут проведены в этом году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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