В ближайшее время камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут выявлять автомобили без ОСАГО. В начале комплексы начнут работать в тестовом режиме в Москве.

Переговоры между столичными властями, ГИБДД и Российским союзом автостраховщиков (РСА) начались еще в прошлом году. Все что мешало начать выявлять автомобили без ОСАГО: отсутствие единой базы ГИБДД и страховщиков. Однако по словам руководителя ГИБДД работы по объединению баз практически завершены.

«В ближайшее время в тестовом режиме в Москве это заработает. В настоящее время прозрачность и корректность базы данных, которая находится в РСА, дорабатывается и находится в заключительной стадии», — цитирует ТАСС Михаила Черникова.

В настоящее время штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, причем на него распространяется 50-процентная скидка. Госдума предлагала увеличить этот штраф до 5000 рублей, но соответствующий законопроект получил отрицательный отзыв правительства России. Там посчитали увеличение штрафов неэффективной мерой в борьбе с теми, кто не покупает «автогражданку».