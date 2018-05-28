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28 май 2018

Новый штраф с камер: уже скоро

Новый штраф с камер: уже скоро
Автор фото: фирма-производитель

В ближайшее время камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут выявлять автомобили без ОСАГО. В начале комплексы начнут работать в тестовом режиме в Москве.

Переговоры между столичными властями, ГИБДД и Российским союзом автостраховщиков (РСА) начались еще в прошлом году. Все что мешало начать выявлять автомобили без ОСАГО: отсутствие единой базы ГИБДД и страховщиков. Однако по словам руководителя ГИБДД работы по объединению баз практически завершены.

«В ближайшее время в тестовом режиме в Москве это заработает. В настоящее время прозрачность и корректность базы данных, которая находится в РСА, дорабатывается и находится в заключительной стадии», — цитирует ТАСС Михаила Черникова.

В настоящее время штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, причем на него распространяется 50-процентная скидка. Госдума предлагала увеличить этот штраф до 5000 рублей, но соответствующий законопроект получил отрицательный отзыв правительства России. Там посчитали увеличение штрафов неэффективной мерой в борьбе с теми, кто не покупает «автогражданку».

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При написании новости использовалась информация:
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