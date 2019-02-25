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25 фев 2019

Новый штраф за эвакуацию

Новый штраф за эвакуацию

Спешим успокоить всех водителей, к нам этот штраф не относится, наоборот,  он предназначается тем людям, которые занимаются эвакуацией машин без каких-либо постановлений или протокола

В Госдуму на рассмотрение был внесён законопроект, согласно которому нужно ввести более строгое наказание для должностных лиц за задержание автомобиля без составления протокола. Размер штрафа составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Авторами инициативы являются вице-спикер ГД Игорь Лебедев, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, депутаты Андрей Андрейченко, Владимир Сысоев и Данил Шилков.

Депутаты считают, что на данный момент сложилась ситуация, при которой машины гораздо чаще эвакуируют не оттуда, где они реально мешают движению транспорта, а из так называемых «хлебных» мест, где мало парковок и много людей. Согласно новому законопроекту, применять наказание планируют к должностным лицам, которые принимают решения о задержании автомобилей и об их возврате, а также к работникам эвакуационных служб, то есть к тем, кто исполняет решения о задержании машин. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Российская Газета

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