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24 май 2021

Новый Toyota Prius: подробности

Новый Toyota Prius: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor объявила дату презентации Prius следующего поколения — это 2 июня. Уже продемонстрирован первый тизер!

Собственно, на нем нам показали часть кузова новинки. Какие выводы можно сделать? К сожалению, практически никаких – на ролике показывают только корму и зауженные задние фонари – больше ничего. Кроме того, он очень короткий, так что даже предложенные зрителям детали без стоп-кадра рассмотреть сложно. Последний известный факт – новая машина будет также базироваться на платформе TNGA.

А теперь настала пора догадок и версий.  Взять, к примеру, силовую установку.  Как ранее сообщали японские СМИ, гибридная установка по-прежнему будет состоять из 1,8-литрового бензинового мотора, электродвигателя и литий-ионной батареи. Однако эффективность системы станет выше за счет более экономичного ДВС и емкого АКБ. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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