Новый Toyota Prius: подробности

Toyota Motor объявила дату презентации Prius следующего поколения — это 2 июня. Уже продемонстрирован первый тизер!

Собственно, на нем нам показали часть кузова новинки. Какие выводы можно сделать? К сожалению, практически никаких – на ролике показывают только корму и зауженные задние фонари – больше ничего. Кроме того, он очень короткий, так что даже предложенные зрителям детали без стоп-кадра рассмотреть сложно. Последний известный факт – новая машина будет также базироваться на платформе TNGA.

А теперь настала пора догадок и версий. Взять, к примеру, силовую установку. Как ранее сообщали японские СМИ, гибридная установка по-прежнему будет состоять из 1,8-литрового бензинового мотора, электродвигателя и литий-ионной батареи. Однако эффективность системы станет выше за счет более экономичного ДВС и емкого АКБ.