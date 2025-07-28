Новый завод Avatr способен выпускать по автомобилю в минуту

Китайская компания Avatr, созданная в партнерстве с Changan, Huawei и China Unicom, открыла свой новый высокотехнологичный завод под названием Smart Digital Factory

Завод способен выпускать один автомобиль каждую минуту благодаря полностью автоматизированной производственной линии. Причем уникальность предприятия в том, что оно поддерживает сборку до 1280 различных машин без потери скорости, включая модели разных марок и силовых установок. На предприятии задействовано 369 систем мониторинга и 26 зон контроля качества, при этом в работе задействованы ИИ-системы контроля.

В рамках запуска завода компания также анонсировала разработку нового кроссовера в сотрудничестве с Huawei. Модель станет флагманом будущей линейки бренда. До 2030 года Avatr планирует выпустить 17 новых моделей и достичь уровня глобальных продаж в 800 тысяч автомобилей в год.