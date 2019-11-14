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14 ноя 2019

Новое купе Ferrari назвали в честь итальянской столицы

Новое купе Ferrari назвали в честь итальянской столицы
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari представила купе, которое получило название Roma.  Если присмотреться внимательнее, то перед нами уже знакомый автомобиль Portofino

Да, шасси шасси купе-кабриолета Portofino "перекочевало" в новинку, туда же и отправился двигатель - 3,9-литровый V8 с двумя турбинами. Правда, мотор был форсирован с 600 до 620 л.с. при неизменном крутящем моменте в 760 Н•м. Семиступенчатую преселективную коробку передач на новинке заменили восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.Разгон до 100 км/ч у новинки занимает 3,4 секунды против 3,5 секунд у Portofino, а до 200 км/ч – 9,3 секунды вместо 10,8. Максимальная скорость обеих моделей превышает отметку 320 км/ч.

Внешность Ferrari Roma выполнена в минималистичном стиле без использования резких граней. Дизайнеры вдохновлялись переднемоторными моделями Ferrari 1960-х и 1970-х годов, такими как 250 GT Berlinetta Lusso и 365 GTB/4 Daytona. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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