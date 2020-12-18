Автомобильный портал Motorpage
18 дек 2020

Новогодние пробки начались!

Новогодние пробки начались!

Уважаемые читатели Motorpage, если вы заметили, что тратите на поездку домой на машине по несколько часов. Поздравляем – вы стали официальным наблюдателем и участником новогодних пробок

Ну, а если не заметили, то готовьтесь к участию в этой «специальной олимпиаде», о начале которой уже даже объявили официально. «В ближайшие недели на дорогах тоже будет сложно. Средняя загруженность составит 7-8 баллов, увеличиваясь до 9 баллов во время снегопадов» - приводит официальное заявление Дептранса портал Autonews.

Традиционно, критические массы машин скапливаются в центре города, а также в районе торговых центров.  На МКАД тоже возможны серьезные заторы – это тоже, в некотором роде, традиция, как и на ТТК.  К слову, потерпеть осталось четыре дня – после 21 числа уже прогнозируется спад по причине отмены всех развлекательных мероприятий.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi отзывает российские автомобили

17 декабря 2020

До конца года в Москве появятся новые выделенные полосы

17 декабря 2020
Стив Маттин

Стив Маттин больше не нарисует нам «Весты»

17 декабря 2020

Мусорные дороги – реальность!

17 декабря 2020
Kia Carnival (2021)

Kia Carnival сертифицирован для России

17 декабря 2020
Bentley Bacalar

Bentley показали новый родстер

17 декабря 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q3 - audi q3 2019 подтверждение правила Тест драйв
17 декабря 2020

Audi Q3
"Подтверждение правила"
Audi Q7 - audi q7 (2020) цифра, пневма, статус
Тест драйв
14 декабря 2020

Audi Q7
"Цифра, пневма, статус"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 зачем его манит в поля?
Тест драйв
13 декабря 2020

Renault Kaptur
"Зачем Renault Kaptur манит в поля?"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 3 2 8