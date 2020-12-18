Новогодние пробки начались!

Уважаемые читатели Motorpage, если вы заметили, что тратите на поездку домой на машине по несколько часов. Поздравляем – вы стали официальным наблюдателем и участником новогодних пробок

Ну, а если не заметили, то готовьтесь к участию в этой «специальной олимпиаде», о начале которой уже даже объявили официально. «В ближайшие недели на дорогах тоже будет сложно. Средняя загруженность составит 7-8 баллов, увеличиваясь до 9 баллов во время снегопадов» - приводит официальное заявление Дептранса портал Autonews.

Традиционно, критические массы машин скапливаются в центре города, а также в районе торговых центров. На МКАД тоже возможны серьезные заторы – это тоже, в некотором роде, традиция, как и на ТТК. К слову, потерпеть осталось четыре дня – после 21 числа уже прогнозируется спад по причине отмены всех развлекательных мероприятий.