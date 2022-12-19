Новогодних скидок у автомобильных дилеров не будет

Крупные дилерские центры не планируют больших новогодних распродаж и допускают повышение цен на автомобили после 1 января 2023 года.

Сразу несколько крупных дилерских сетей дали свои прогнозы по продажам на следующий год. Безусловно, все осторожничают в формулировках, но одно ясно точно – понижения цен ждать не придется, как и скидок. К примеру, представители «Ключ Авто» в интервью порталу Auto.ru заявили, что определенные скидки предоставляются лишь при покупке автомобилей в кредит. Представители «Рольфа» высказались более туманно – все предложения формируются индивидуально под каждого клиента.

С другой стороны дилеры говорят о том, что будут расширять свои продуктовые линейки за счёт параллельного импорта. К слову, по подсчетам аналитиков в России сейчас доступна 501 модель 85 автомобильных брендов. При этом официально в России работают лишь 17 брендов.