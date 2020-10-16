Новую кольцевую дорогу в Подмосковье начнут открывать в октябре-ноябре

Проходящую по Москве и Московской области Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) начнут вводить в строй уже в текущем году. Самый длинный участок трассы — ЦКАД-3 — будет открыт для движения в конце октября — начале ноября, пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха

По его словам, незаконченными могут остаться лишь несколько небольших отрезков дороги. «Мы обещали, что откроем третий ЦКАД в октябре, будем стремиться к тому, чтобы в октябре — самом начале ноября это было сделано», — заявил министр.

Первоначально проект строительства ЦКАД был утвержден правительством еще в 2001 году. Протяженность новой кольцевой дороги вокруг Москвы составит около 340 километров, из которых 251 километр (или 74%) придется на участки с платным проездом. Строительство ЦКАД началось в 2014-м, трасса проходит по территории Московской области и Новой Москвы. Тогда общая сумма проекта оценивалась в 300 млрд рублей, затем она поднялась до 313 млрд. В прошлом месяце Минтранс нашел в плане проблемные точки: оказалось, что некоторые слишком узкие участки дороги не справятся с ожидаемым грузопотоком. В связи с этим придется выделить дополнительные 45 млрд рублей, хотя Счетная палата считает, что и этой суммы может не хватить.