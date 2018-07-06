С 1 июля в России начали выдавать электронные ПТС (ЭПТС) взамен бумажных. В Росстандарте говорят, что ЭПТС помогут найти владельцев отзываемых автомобилей.

Возможность вносить информацию о сервисных кампаниях в электронный ПТС появится у автопроизводителей. Кроме того, Росстандарт, который следит за всеми отзывами автомобилей в России, и оператор ЭПТС, компания «Электронный паспорт», заключили соглашение, в рамках которого будут обязаны обмениваться информацией об отозванных транспортных средствах.

Необходимость внесения данных об отзыве автомобиля в ЭПТС обусловлена тем, что у автопроизводителей возникают проблемы в части доведения соответствующей информации до всех владельцев транспортных средств, подпадающих под отзывы. Это может быть связано со сменой владельцев таких автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилерских центров, недоведением такой информации через СМИ до конкретных собственников.

В Росстандарте говорят, что нововведение стало дополнительным шагом по повышению эффективности системы отзывов автомобилей, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности на дорогах.