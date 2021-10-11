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11 окт 2021

Объем автомобильных кредитов многократно вырос

Объем автомобильных кредитов многократно вырос

За 8 месяцев нынешнего года россияне взяли автокредитов на сумму 518 миллиардов рублей. Фактически, эта цифра превышает исторический максимум.

С января по август было оформлено более 550 тысяч кредитных обращений (562 тысячи, если быть точным). По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 34 процента. В финансовом выражении денежная масса увеличилась на 44 процента.  Что касается средней суммы кредита, то как сообщают «РИА-Новости», она составляет 1,14 миллиона рублей. В Москве, Подмосковье и в северной столице нашей страны (в Санкт-Петербурге) средний кредит оказался крупнее, чем в целом по России, — 1,7, 1,4 и 1,3 миллиона рублей соответственно.

Любопытно, но потребители стали увеличивать продолжительность кредитных обязательств. Простым языком – люди стали брать кредиты на больший срок.  Средняя продолжительность в данный момент составляет четыре с половиной года. В 2020 же году этот срок был на восемь месяцев меньше. Эксперты сообщают, что  увеличивая срок кредитования, клиенты получают снижение ежемесячных платежей. В такой ситуации они начинают чувствовать себя увереннее.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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