Немецкий концерн Daimler AG в 2016 году продемонстрировал негативную динамику продаж на российском рынке, сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным аналитиков АЕБ, по итогам прошлого года объем реализации автомобилей Daimler AG на территории РФ составил 43 912 экземпляров, что на 12,9% меньше, чем в позапрошлом году. В декабре же, напротив, была зафиксирована положительная динамика продаж на уровне 6,2%, продажи в годовом отношении увеличились до 3 934 автомобилей. За отчетный период доля немецкого концерна на российском рынке осталась на уровне 2015 года – 3,1%.

В структуре российских продаж Daimler AG в 2016 году наибольшая доля (84%) приходится на автомобили основного бренда Mercedes-Benz. В количественном выражении, объем реализации немецких автомобилей представительского класса составил 36 888 экземпляров – на 11,4% меньше, чем годом ранее. По итогам прошлого месяца официальные дилеры компании сумели передать своим клиентам в России 2 658 автомобилей, ухудшив свой результат на 5,6%.

На автомобили коммерческого подразделения Mercedes-Benz в 2016 году пришлось 14,4% всех продаж концерна. Так, за весь год Mercedes-Benz Vans сумело продать на российском рынке 6 328 легких коммерческих автомобилей, что почти на четверть меньше, чем в позапрошлом году (-24%). За последний месяц этого периода в России появилось 1 132 новых немецких LCV – на 32,2% больше, чем в декабре 2015 года.

Оставшиеся 1,6% приходятся на компактные автомобили бренда Smart. Объем реализации немецких ситикаров ForTwo и ForFour в прошлом году составил 696 экземпляров. В сравнении с 2015 годом этот показатель вырос почти наполовину (+47,8%). При этом, только за декабрь россияне приобрели 144 таких автомобиля, прирост продаж в годовом отношении составил 380%.