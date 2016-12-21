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21 дек 2016

Объемы продаж отечественных автомобилей с пробегом сократились на 4%

Объемы продаж отечественных автомобилей с пробегом сократились на 4%
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования сегмента отечественных автомобилей вторичного рынка в России в январе-ноябре текущего года.

Согласно данным аналитиков агентства, по итогам одиннадцати месяцев объем реализации подержанных автомобилей отечественных марок в России был зафиксирован на уровне 1,46 млн экземпляров, что на 4,1% ниже результатов ноября 2015 года.

Лидирующую позицию в этом сегменте, традиционно, занимает отечественный бренд Lada. В абсолютных числах объемы продаж подержанных автомобилей этой марки составили 1,33 млн экземпляров, падение к АППГ составило 3,2%. На втором месте во внутреннем рейтинге сегмента, с большим отрывом, располагается бренд ГАЗ. За отчетный период россияне перепродали 48,1 тысячу б/у автомобилей этого бренда – на 17,1% меньше, чем годом ранее. «Тройку» лидеров закрывает бренд УАЗ с показателем 40,8 тысяч реализованных подержанных авто, при годовом падении в 2,6%.

Наиболее популярным отечественным автомобилем с пробегом в январе-ноябре стала Lada 2114. За отчетный период россияне перепродали 143 273 таких автомобиля (+0,6%). Второе место по объемам продаж занимает Lada 2107 – подержанные экземпляры этой модели были распроданы в количестве 134 468 штук (-11,3%). Как отмечается в исследовании, эти две модели также занимают первое и второе место в общем рейтинге вторичного авторынка.

В ТОП-5 в январе-ноябре также попали модели Lada 2110 (114 088 шт., -7,1%), Lada 2170 (90 623 шт., +12,8%) и Lada 4x4 (89 752 шт., +0,5%).

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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