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19 дек 2016

Объемы производства легковых автомобилей в России выросли на 12 процентов

Объемы производства легковых автомобилей в России выросли на 12 процентов
Автор фото: фликр.ком

Федеральная служба государственной статистики опубликовала отчет о состоянии российского автомобильной промышленности в ноябре текущего года.

Как указывается в документе, в прошлом месяце с конвейеров российских автомобилестроительных предприятий сошло 113 тысяч легковых автомобилей, что на 12% превышает результаты ноября 2015 года. По итогам минувших одиннадцати месяцев на территории РФ было собрано 1,024 млн «легковушек». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 8,9%.

Напомним, что в ноябре список автомобилей, собираемых на мощностях российских заводов, пополнился четырьмя новинками. При этом, три из них встали на сборочные линии предприятия «Автотор», расположенного в Калининграде. Речь идет о южнокорейском седане представительского класса Genesis G90, рестайлинговой модификации Kia Cerato и новом поколении немецкого кроссовера BMW X1. Также, на мощностях калужского завода, принадлежащего немецкой компании Volkswagen, стартовало серийное производство нового поколения кроссовера Tiguan, при этом его предшественник будет собираться параллельно с ним.

Также, в отчете Росстата указывается, что за аналогичный период объем производства грузовых автомобилей в России составил 15 тысяч экземпляров, что на 17,3% больше, чем годом ранее. В период с января по ноябрь включительно в РФ было произведено 123 тысячи грузовиков – на 8,5% больше, чем за АППГ.

Кроме того, объем выпущенных в ноябре пассажирских автобусов был зафиксирован на уровне 5,7 тысяч экземпляров, что превышает прошлогодние результаты на 71,4%. С начала же года в России было собрано 38 тысяч автобусов, в годовом отношении прирост этот показателя составил 17,7%.

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При написании новости использовалась информация:
Росбалт, Росстат, Автостат

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