Объявлены победители премии «ТОП-5 АВТО»

6 ноября 2024 года состоялась 12-я церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Российские автомобильные журналисты и блогеры выбрали лучших представителей в пяти категориях, а также присудили титул «Автомобиль года» (Car of the year).

В этом году лауреатами стали:

- Компактный автомобиль/кроссовер: JAECOO J7

- Среднеразмерный автомобиль/кроссовер: AITO SERES M5

- Большой автомобиль/кроссовер: JETOUR X90 Plus

- Электрический автомобиль: HONGQI E-HS9

- Коммерческий автомобиль: ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус)

Кроме того, в специальных номинациях были отмечены лучшие PR- и маркетинг-департаменты автопроизводителей: компанию JETOUR признали лучшим PR-отделом, а компанию «АВТОВАЗ» — лучшим маркетинговым отделом. За достижения в автомобильном бизнесе в России отдельную награду получил Геннадий Баранов, директор EXEED Cars Rus.

Главной интригой вечера стало присуждение титула «Автомобиль года». Победителем стал Geely Monjaro — кроссовер, который уже завоевал популярность на российском рынке.