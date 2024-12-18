Объявлены победители премии GOLD STARS Discovery 2024

17 декабря 2024 года в Москве прошла церемония награждения победителей первого сезона Национальной экспертной премии в области туризма GOLD STARS Discovery. Лучшие проекты и инициативы были выбраны экспертным жюри в пяти основных и трех специальных номинациях
Основные победители премии:
- В номинации «Место, регион, курорт» победу одержала Москва.
- «Инфраструктура»: лучшим проектом стал запуск 3-го и 4-го Московских центральных диаметров.
- В номинации «Гастрономия» премия была поделена между проектом «Арктическая кухня» и ресторанами курорта «Манжерок».
- Курорт «Манжерок» также стал победителем в номинации «Гостеприимство».
- Фестиваль «Дикая мята» признан лучшим в номинации «Культурная программа».
Специальные номинации:
- «Туристической персоной года» стала Екатерина Шаповалова, автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» и куратор Дома Российской Кухни на ВДНХ.
- В номинации «Лучший департамент туризма» победу одержала Республика Алтай.
- Лучшим автомобилем для путешествий признан EXEED RX.
В состав жюри вошли более 30 экспертов: представители СМИ, главные редакторы ведущих изданий, журналисты ТВ и радио, а также популярные тревел-блогеры. Премия GOLD STARS Discovery 2024 направлена на поддержку и популяризацию лучших проектов в области туризма и гостеприимства.