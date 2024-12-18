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18 дек 2024

Объявлены победители премии GOLD STARS Discovery 2024

Объявлены победители премии GOLD STARS Discovery 2024

17 декабря 2024 года в Москве прошла церемония награждения победителей первого сезона Национальной экспертной премии в области туризма GOLD STARS Discovery. Лучшие проекты и инициативы были выбраны экспертным жюри в пяти основных и трех специальных номинациях

Основные победители премии:

  • В номинации «Место, регион, курорт» победу одержала Москва.
  • «Инфраструктура»: лучшим проектом стал запуск 3-го и 4-го Московских центральных диаметров.
  • В номинации «Гастрономия» премия была поделена между проектом «Арктическая кухня» и ресторанами курорта «Манжерок».
  • Курорт «Манжерок» также стал победителем в номинации «Гостеприимство».
  • Фестиваль «Дикая мята» признан лучшим в номинации «Культурная программа».

Специальные номинации:

  • «Туристической персоной года» стала Екатерина Шаповалова, автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» и куратор Дома Российской Кухни на ВДНХ.
  • В номинации «Лучший департамент туризма» победу одержала Республика Алтай.
  • Лучшим автомобилем для путешествий признан EXEED RX.

В состав жюри вошли более 30 экспертов: представители СМИ, главные редакторы ведущих изданий, журналисты ТВ и радио, а также популярные тревел-блогеры. Премия GOLD STARS Discovery 2024 направлена на поддержку и популяризацию лучших проектов в области туризма и гостеприимства.
 

При написании новости использовалась информация:
Discovery Russia

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