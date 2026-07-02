Обязательную маркировку автозапчастей перенесли до февраля 2027 года

Обязательная маркировка автомобильных запчастей в России не будет введена раньше 28 февраля 2027 года. Об этом сообщили представители объединения «Союз автосервисов», отметив, что сроки запуска системы были скорректированы по сравнению с первоначальными планами

Ранее Минпромторг предлагал начать обязательную маркировку отдельных категорий автокомпонентов с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления предусматривает поэтапное внедрение системы для компонентов транспортных средств, техники с двигателями внутреннего сгорания и самоходных машин.

Испытания новой системы продолжаются в рамках эксперимента, который стартовал 25 февраля 2025 года и завершится 31 августа 2026 года. После этого начнется подготовка к полноценному внедрению маркировки. При этом обязательная передача сведений об обороте продукции и ее выводе из обращения должна стать обязательной с 1 декабря 2027 года.

Маркировка затронет широкий перечень автокомпонентов, включая моторные масла, технические жидкости, фильтры, свечи зажигания, автомобильные стекла, тормозные диски и колодки, колеса, генераторы, подшипники и другие категории товаров.

Вместе с тем в отрасли предупреждают, что введение обязательной маркировки может привести к росту цен на запчасти. Помимо стоимости кода, производителям и поставщикам придется учитывать расходы на его нанесение, обработку продукции, сопровождение документов, хранение, транспортировку, настройку оборудования и дополнительную работу персонала.