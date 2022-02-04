В запасниках музея Volvo Museum в Гетеборге обнаружили забытый концепт-кар Volvo Light Component Project (LCP) 2000 постройки 1983 года.

Помните Volkswagen XL1 – этот мелкосерийный гибрид из начала «десятых» годов. Его создавали с определенной целью – достичь максимально низкого расхода топлива. Концепция была такова – литр на сто километров. Надо сказать, над этой темой задумывались и раньше – в восьмидесятых годах. Volvo LCP- тому пример.

Конечно же, амбиции Volvo на тот момент были скромнее – достичь расхода в четыре литра на сто километров. Первоначально инженеры и вовсе хотели сделать LCP 2000 чистым электромобилем, но ввиду несовершенства технологий того времени от этой идеи быстро отказались. Тогда для проекта разработали два трехцилиндровых турбодизеля: один объемом 1,3 литра и мощностью 50 л.с. с блоком из легкого магниевого сплава, второй — чугунный 1,4-литровый мощностью 90 л.с. Для изготовления кузова широко применялись магний, алюминий и композиты. Каркасы дверей сделаны из углепластика, который в то время был совершенно неиспытанным материалом.