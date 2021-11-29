Обнаружена Subaru с двигателем V12

Нет, это не штатная модификация, а частный проект, однако, потенциал у него огромный!

Поклонники автомобилей Subaru есть во всех уголках света. Все они любят свои машины, а большинство еще и занимается тюнингом разной степени – единицы даже готовы пойти на свап двигателя, как это сделал канадский мастер Джонатан Прю. Он решил установить на свой WRX Sti двигатель V12. Мотор был позаимствован у Toyota Century – японского седана, который является официальным автомобилем японского императорского дома.

Надо сказать, что мотор будет тоже доработан – с целью доведения его мощности до тысячи лошадиных сил. Модернизация сведется к установке двух турбин и замене поршневой группы. Что касается трансмиссии, то она будет представлять из себя гибрид роботизированной коробки передач от BMW 335i и некоторых компонентов от автомобилей Ford.