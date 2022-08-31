Обнаружено новое слабое место в конструкции электрокаров

В последнее время с электрическими машинами происходят разные инциденты – самопроизвольные возгорания, короткие замыкания и т.д. Сколько слабых мест в их конструкции?

К сожалению, точного ответа на этот вопрос никто дать не может, но мы точно знаем, что каждый день исследователи обнаруживают новые конструктивные просчеты. Буквально на днях, например, аналитики швейцарской страховой компании AXA после серии собственных краш-тестов пришли к выводу, что разработчики электрокаров не уделяют должного внимания защите слабого места — днища.

Эксперты сообщают, что, разумеется, автопроизводители защищают аккумуляторы, которые расположены в панелях пола, специальными усилителями, но только по периметру. Дно автомобиля остается незащищенным, так что если машина, скажем, налетит на бордюр во время ДТП, существует большой риск деформации батареи и последующего возгорания из-за короткого замыкания.