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11 ноя 2024

Обновленный Changan CS75 Plus выходит на российский рынок

Обновленный Changan CS75 Plus выходит на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan анонсировала появление на российском рынке обновленного кроссовера CS75 Plus. Модель в третьей генерации будет отличаться дизайном, интерьером, а также моторной гаммой

Узнать новый CS75 Plus можно по иному оформлению передней части, которое теперь больше напоминает семейство Uni. Это выражается в безрамочной решетке радиатора и узких фарах, которые соединяются по всей ширине кузова. По такому же примеру преобразилась и задняя часть автомобиля. Точные габариты кроссовера: длина - 4710 мм., ширина - 1865 мм., высота - 1710 мм., при колесной базе - 2710 мм. Заявленный дорожный просвет - 190 мм. Комплектуется автомобиль дисками диаметром 18 или 19 дюймов в зависимости от комплектации.

В интерьере сохранили прежнее расположение элементов, но сделали акцент на минимализме. Перед водителем расположилась цифровая панель, разделенная на два экрана “приборки” и мультимедийной системы. Диагональ каждого дисплея осталась прежней - 12,3 дюйма. Доработкам подверглись рулевое колесо, центральный тоннель и материалы отделки салона. 

Новый Changan CS75 Plus будет предложен с двумя силовыми установками на выбор. Стандартная версия комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Версия подороже получила турбодвигатель объемом 2,0 л. Его мощность - 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Коробка в обоих случаях - 8-ступенчатый “автомат” Aisin. Привод может быть только передний.
 

При написании новости использовалась информация:
Changan

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