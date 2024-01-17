Обновленный флагманский кроссовер Lynk & Co 09 выходит на рынок

Компания Lynk & Co 09 начинает продажи обновленного кроссовера 09. Это флагман модельной линейки компании, стоимость которого на родине начинается от 307 800 юаней (примерно 3,8 миллиона рублей)

Пробежимся по основным изменениям. Решетка радиатора лишилась хромированных элементов, став полностью черной. Патрубки выхлопной системы спрятались под задний бампер. Все остальное во внешности, включая варианты колесных дисков, осталось прежним. В салоне теперь устанавливается 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы. Для переднего пассажира добавлен дополнительный экран “мультимедийки”, который спрятался под солнцезащитным козырьком вместо привычного зеркала. Блок управления климат-контролем с физическими кнопками и шайбами исчез, его функционал переехал на центральный экран. Сиденья второго ряда получили функцию вентиляции и массажа, и теперь могут раскладываться в “лежачее” положение. Диван третьего ряда также получил электрорегулировку с возможностью откидывания спинки на 12 градусов.

Новый Lynk & Co 09 предложен с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя суммарной мощностью 555 л.с. и 844 Нм крутящего момента. Отмечается, что теперь разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 40,1 кВт*ч. Максимальный запас хода на электротяге - 190 км (CLTC)., а в гибридном режиме - 1430 км (CLTC).