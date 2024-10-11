Обновленный Xpeng P7+ получит продвинутый автопилот

Китайская компания Xpeng готовит к дебюту обновленный электрический седан Xpeng P7, который получит приставку + к названию. В этой приставке кроется множество изменений в дизайне, оснащении и технике

В первую очередь, Xpeng P7+ отличается от предшественника новым типом кузова. Теперь это лифтбек длинной 5056 мм (предыдущая модель - 4888 мм), шириной 1937 мм, высотой 1512 мм и колесной базой 3000 мм. В комплект входят диски диаметрами 18 или 20 дюймов. Интерьер минималистичный, его подчеркивают два отдельных экрана на передней панели. Информационно-развлекательная система работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8295P. Для задних пассажиров имеется 8-дюймовый тачскрин мультимедии. P7+ оснащен системой автопилота AI Eagle Eye Vision последнего поколения, которое отличается более быстрой работой и улучшенными возможностями определения автомобиля на местности. Также отмечается повышенная эффективность в ночное время.

Стандартная версия комплектуется одним электромотором мощностью 245 л.с. Версия подороже получила электродвигатель на 313 л.с. На выбор предложены две батареи емкостями 60,7 и 76,3 кВт*. Запас хода - 620 и 710 км соотвественно, по циклу CLTC).