Общая сумма штрафов за неправильную парковку в Подмосковье превысила 25 млн рублей

Как сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, с начала 2025 года сумма штрафов за стоянку на газонах, детских площадках и у мусорных контейнеров превысила 25 миллионов рублей

По данным ведомства, еженедельно в регионе выносится более 200 постановлений о привлечении к ответственности. В сравнении с прошлым годом количество зафиксированных нарушений увеличилось на 25%.

Контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляется при помощи камер и частных инициатив. Жители области активно используют раздел «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел», где можно отправить видеозапись с зафиксированным нарушением и номером автомобиля. Эти данные становятся основанием для оформления штрафа.

Наиболее частыми причинами привлечения к ответственности остаются парковка на газонах, а также детских и спортивных площадках.