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1 июн 2020

Очень много водителей отвлекаются во время движения

Очень много водителей отвлекаются во время движения

Согласно исследованию ВЦИОМ, 62% респондентов признались, что разговаривают по телефону за рулем, 31% — набирает сообщения, а 13% пользуются соцсетями

В первую очередь водители отвлекаются на различного рода электронные устройства, рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин. Незаметно для себя человек «ныряет» в смартфон и ничего вокруг уже не видит. Причем касается это как водителей, так и пешеходов. Отвлекаются водители и на разговоры со своими пассажирами и внешние раздражители (рекламу, звуки, поведение других участников дорожного движения).

По заявлению представителей ГИБДД,  самое страшное заключается в том, что  водители, и пешеходы плохо представляют, как работают механизмы отвлечения, насколько опасен любой, даже на доли секунды, перенос взгляда с дороги на сторонний предмет. Кстати, по данным исследования центра НАФИ  37% пешеходов  отвлекаются от дороги, когда ее переходят.

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За рулем

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