Премьер-министр Дмитрий Медведев еще летом пообещал поддержать развитие электротранспорта в стране. Очередной шаг — расширение возможностей для установки зарядных станций.

Внесенными в Правила противопожарного режима изменениями установлена возможность заряжать электромобили в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения транспорта. «Это позволит устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей», — сообщает пресс-служба правительства России. Принятое решение позволит устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

На подписанное постановление уже отреагировала компания МОЭСК, развивающая собственную сеть зарядных станций в Москве. Она предлагает расширить зарядную инфраструктуру для электромобилей за счет вывода специальных уличных электрических розеток на придомовых территориях и в подземных паркингах. Такое решение позволит владельцам электромобилей, проживающим в многоквартирных домах, заряжать свои машины возле дома по льготному ночному тарифу и снизит затраты на реализацию зарядной инфраструктуры. По мнению представителей компании это позволит решить проблему зарядки электромобилей в городе, ведь большинство владельцев такого вида транспорта, живущих в частных домах, заряжают их именно так. При этом, такой способ не потребует значительных инвестиций.

