Официальный ответ хитрецам

Буквально пару часов назад мы писали о народной смекалке относительно избегания штрафов за неоплаченную парковку с последующей эвакуацией. Видимо этот вопрос был настолько острым, что свой комментарий даже дал мэр Москвы

Вкратце напомним что произошло. Некими пользователями сети был обнародован снимок двух припаркованных автомобилей без номеров, задние двери которых были скреплены велосипедным замком. Видимо владельцы посчитали, что представители правопорядка ни штраф не смогут выписать, ни машины эвакуировать.

Градоначальник Москвы, Сергей Собянин написал в своем блоге: «Что касается обсуждаемого способа ухода от оплаты — он вовсе не нов. Как правило, владельцы не самых бедных машин иногда снимают или завешивают номера. Но, во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А, во-вторых, «хитрецов» эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать»