Официально подтверждено создание альянса Honda Nissan Mitsubishi

Японские компании Honda Nissan Mitsubishi официально объявили о начале сотрудничества между предприятиями. Согласно меморандуму о взаимопонимании, “триумвират” приложит совместные усилия по разработке электромобилей и систем программного обеспечения

Пока конкретные проекты не обозначены, в официальных документах значится только партнерство для достижения углеродной нейтральности и снижения количества ДТП. Такой цели они хотят добиться созданием серии электрокаров с “интеллектуальной” начинкой. Также интересно то, что Nissan и Honda имеют отдельную договоренность по совместной модернизации уже существующих моделей как с традиционными двигателями, так и с электромоторами. Внедрение Mitsubishi именно в это партнерство называют преждевременным шагом.

По мнению японских компаний, расширение альянса необходимо в современном быстро трансформирующемся автомобильном рынке. Масштабирование усилий позволит сэкономить средства на разработку новых моделей, которые в будущем смогу создать уверенную конкуренцию китайским автомобилям. Остается только ждать, к чему в итоге приведет партнерство, и увидим ли мы достойны продукт на рынке.