Автомобильный портал Motorpage
2 авг 2024

Официально подтверждено создание альянса Honda Nissan Mitsubishi

Официально подтверждено создание альянса Honda Nissan Mitsubishi

Японские компании Honda Nissan Mitsubishi официально объявили о начале сотрудничества между предприятиями. Согласно меморандуму о взаимопонимании, “триумвират” приложит совместные усилия по разработке электромобилей и систем программного обеспечения

Пока конкретные проекты не обозначены, в официальных документах значится только партнерство для достижения углеродной нейтральности и снижения количества ДТП. Такой цели они хотят добиться созданием серии электрокаров с “интеллектуальной” начинкой. Также интересно то, что Nissan и Honda имеют отдельную договоренность по совместной модернизации уже существующих моделей как с традиционными двигателями, так и с электромоторами. Внедрение Mitsubishi именно в это партнерство называют преждевременным шагом.

По мнению японских компаний, расширение альянса необходимо в современном быстро трансформирующемся автомобильном рынке. Масштабирование усилий позволит сэкономить средства на разработку новых моделей, которые в будущем смогу создать уверенную конкуренцию китайским автомобилям. Остается только ждать, к чему в итоге приведет партнерство, и увидим ли мы достойны продукт на рынке.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Shelby Cobra

Стильный Shelby Cobra уйдет с молотка за 1 500 000 долларов

02 августа 2024
Mercedes-Benz EQS (2025)

Производство моделей Mercedes-Benz S-Class и EQS сократят

01 августа 2024
Jiyue 07

Geely и Baidu показали, как будет выглядеть салон нового электрокара Jiyue 07

01 августа 2024
Honda

Honda показала клиновидный концепт-кар, придуманный 40 лет назад

01 августа 2024
BYD Seagull

BYD обновил недорогой электрохэтчбек Seagull

01 августа 2024
Audi A6 Avant e-tron (2025)

Представлен электрический Audi A6 e-tron

01 августа 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресусный тест Тест драйв
01 августа 2024

Москвич 6
"Ресусный тест"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"
Jetour X70 Plus - jetour x70 plus (2023) получилось как всегда
Тест драйв
24 июля 2024

Jetour X70 Plus
"Получилось как всегда"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 9 4 0