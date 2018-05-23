С июля этого года в России прекратят выдавать бумажные ПТС, вместо них все данные будут храниться в электронном ПТС. Страховщики говорят, что это сделает невозможным оформление ОСАГО для новых автомобилей.

Сегодня для приобретения полиса «автогражданки» необходим ПТС или свидетельство о регистрации транспортного средства. Последнее выдается при регистрации в ГИБДД, но поставить машину на учет без полиса ОСАГО невозможно.

Из-за того, что у Российского союза автостраховщиков (РСА) и компании-оператора «Электронный паспорт» нет информационного взаимодействия покупка ОСАГО станет невозможной для новых автомобилей, заявил «Ведомостям» глава РСА Игорь Юргенс. «Соответственно, человек покупает новый автомобиль, а купить полис ОСАГО не может, потому что страховщик попросит у него ПТС», — отметил он.

Юргенс говорит, что к 1 июля наладить обмен информацией не удастся, так как для этого придется внести изменения в постановление правительства. В компании «Электронный паспорт», в свою очередь, заявляют, что готовят временной двухстороннее соглашение с РСА, которое позволит обмениваться информацией до внесения изменения в нормативно-правовые документы. Оно будет готово до 1 июля. Однако Юргенс заявил, что даже после заключения такого соглашения страховщикам потребуется несколько месяцев для того, чтобы отладить свои IT-системы.

В Банке России заявили, что оформить полис можно будет показав распечатанную выписку электронного ПТС, на что Юргенс парирует тем, что никакой юридической силы такая бумага не имеет.

