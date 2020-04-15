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15 апр 2020

Оформленные пропуска массово аннулируются

Оформленные пропуска массово аннулируются

В столичном Департаменте информационных технологий сообщили, что 900 тыс. из выданных ранее 3,2 млн электронных пропусков, предназначенных для движения по столице на транспорте, аннулированы

Как сообщает Russia Today со ссылкой на источник в департаменте, при проверке указанных горожанами данных выявлены некорректные или недостоверные данные. Власти предостерегли жителей столицы от оформления пропусков «на всякий случай», отметив, что указание недостоверной информации влечёт за собой административную ответственность. Поясняется, что люди вводили фамилии с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, неточно заполняли поля ИНН.

Напомним, что с сегодняшнего дня наличие пропуска станет обязательным условием для передвижения по городу на личном или общественном транспорте в Москве. С этой даты сотрудники ГИБДД начнут проверять все транспортные средства на въезде в Москву. Как водителей, так и пассажиров попросят предъявить спецпропуск. Пропуск может быть трёх видов: для занятий трудовой деятельностью, для поездок в медицинские учреждения, для поездок в личных целях.

При написании новости использовалась информация:
Russia Today

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