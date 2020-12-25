Автомобильный портал Motorpage
25 дек 2020

Охота за пьяными водителями началась

Охота за пьяными водителями началась

ГИБДД сообщает о массовых проверках на дорогах в преддверии новогодних праздников и будущих дней отдыха.

Читатели Motorpage, будьте внимательны и аккуратны! Не водите автомобили в пьяном виде и соблюдайте правила ПДД – на дорогах будут стоят наряды ДПС, которые будут вести целенаправленную работу по поиску виновных. «В предновогодний период, когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей» - цитирует портал Autonews представителей ведомства.

К слову, за год в столице произошло более 400 происшествий с нетрезвыми водителями. Напомним и про наказание – лишение прав на срок до двух лет и тридцатитысячный штраф. Кроме того, на данный момент прорабатывается вопрос расширения санкций вплоть до изъятия машин у нетрезвых лиц.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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