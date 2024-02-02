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2 фев 2024

Omoda E5 официально выходит на российский рынок

Omoda E5 официально выходит на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Omoda провела в Москве закрытую презентацию нового кроссовера E5. Автомобиль станет первым электромобилем китайской марки в России

Фактически модель E5 является прямым родственником хорошо известного у нас паркетника C5. Технические характеристики компания пока официально не рассекретила, но если верить фотографиям с закрытого анонса модели летом прошлого года, то E5 получит один электромотор мощностью 225 л.с., а емкость аккумулятора составит - 61 кВт*ч. Официально подтвержден запас хода - 430 км. Расход энергии - 15,5 кВт*ч на 100 км. Отмечается, что автомобиль сможет заряжаться с 20% до 80% примерно за 30 минут.

В плане дизайна E5 отличается от своего бензинового собрата оформление передней части. Вместо решетки радиатора - заглушка в цвет кузова. Эмблема Omoda интегрирована в полоску передних фар. Бросается в глаза и широкий воздухозаборник, состоящий из множества вертикальных элементов. Салон стал выглядеть минималистично. На передней панели установлен единый кластер “приборки” и мультимедийной системы. Диагональ каждого экран - 10,25 дюймов. Рычаг КПП перебрался на рулевую колонку и на центральном тоннеле остался только ряд “горячих” кнопок и отсек для мелочевки (там же платформа для беспроводной зарядки смартфона).

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