Автомобильный портал Motorpage
25 апр 2023

Omoda и Jaecoo готовят семь новых моделей

Omoda и Jaecoo готовят семь новых моделей

В ходе ХХ международного Шанхайского автосалона состоялось отдельное мероприятие – презентация марок OMODA и JAECOO, где были раскрыты их ближайшие планы.

В рамках ключевой китайской автовыставки было представлено несколько новинок. Состоялась мировая премьера первого электромобиля в продуктовой линейке OMODA – инновационного и футуристичного кроссовера OMODA C5 EV. Также на автосалоне дебютировала первая модель марки JAECOO – городской кроссовер JAECOO 7, адресованный клиентам с утонченным вкусом. 

 Кроме того, компании анонсировали появление семи новых моделей и 15 уникальных энергетических технологий, направленных на заботу об окружающей среде и призванных сделать путешествия на автомобилях максимально комфортными и безопасными. 

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Evolute полностью рассекретил кроссовер i-Sky

25 апреля 2023

Владельцы Mercedes Benz в России лишились телематики

25 апреля 2023
Ford Mustang (2024)

Ford завершил производство спорткара Mustang

25 апреля 2023

Майские праздники будут особенно приятными для водителей

25 апреля 2023

Пенсионеры стали попадать в аварии на электросамокатах

25 апреля 2023

Подсчитаны суммарные убытки иностранных марок в России

25 апреля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс»
Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому»
Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"

Написано новостей:

3 2 8 9 1