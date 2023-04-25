Omoda и Jaecoo готовят семь новых моделей

В ходе ХХ международного Шанхайского автосалона состоялось отдельное мероприятие – презентация марок OMODA и JAECOO, где были раскрыты их ближайшие планы.

В рамках ключевой китайской автовыставки было представлено несколько новинок. Состоялась мировая премьера первого электромобиля в продуктовой линейке OMODA – инновационного и футуристичного кроссовера OMODA C5 EV. Также на автосалоне дебютировала первая модель марки JAECOO – городской кроссовер JAECOO 7, адресованный клиентам с утонченным вкусом.

Кроме того, компании анонсировали появление семи новых моделей и 15 уникальных энергетических технологий, направленных на заботу об окружающей среде и призванных сделать путешествия на автомобилях максимально комфортными и безопасными.