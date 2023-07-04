Omoda поддерживает природу

В преддверии российского запуска первого электромобиля OMODA E5 в конце 2023 года марка OMODA анонсирует собственную экологическую программу.

Она включает в себя целый комплекс мероприятий: уборка мусора на берегах реки Ура в Мурманской области, строительство рыбопропускных сооружений в республике Карелия, восстановление популяции лосося в реках республики Коми. Большинство проектов будут проводиться при участии амбассадора бренда OMODA — Анны Щербаковой.

Тема экологии неразрывно связана с ДНК OMODA. Компания выстраивает полноценную экостратегию, а также ставит перед собой важную задачу — вывод на российский рынок экологически чистого транспорта.