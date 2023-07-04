Автомобильный портал Motorpage
4 июл 2023

Omoda поддерживает природу

Omoda поддерживает природу
В преддверии российского запуска первого электромобиля OMODA E5 в конце 2023 года марка OMODA анонсирует собственную экологическую программу.
Она включает в себя целый комплекс мероприятий: уборка мусора на берегах реки Ура в Мурманской области, строительство рыбопропускных сооружений в республике Карелия, восстановление популяции лосося в реках республики Коми. Большинство проектов будут проводиться при участии амбассадора бренда OMODA — Анны Щербаковой.
 
Тема экологии неразрывно связана с ДНК OMODA. Компания выстраивает полноценную экостратегию, а также ставит перед собой важную задачу — вывод на российский рынок экологически чистого транспорта.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia K5 2021 вид сбоку

Какие автомобили популярны среди угонщиков?

04 июля 2023

Не пришел в военкомат – лишился прав

04 июля 2023

Каждый четвертый водитель в России проживает жизнь в пробках

04 июля 2023

Новый рекорд скорости на мотоцикле установлен в Британии

04 июля 2023
Volkswagen ID Buzz Concept 2017 вид сбоку

Volkswagen ID.Buzz удачно «объехал» лося

04 июля 2023
Exeed VX (2022) вид сбоку

Exeed привезет в Россию новые электромобили

04 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя» Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина»
Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 0 4