Опасных водителей отключат от каршеринга

Операторы каршеринга создают «протоколы безопасности», руководствуясь которыми, службы краткосрочной аренды автомобилей ограничат доступ опасных водителей к машинам

ГИБДД отмечает, что доступ к автомобилям каршеринга очень легкий, а водители, которые его получают, мало дисциплинированы. Наибольшую опасность представляют люди со стажем вождения до 6 лет. Поскольку больше всего операторов каршеринга в Москве — на рынке работают шесть крупных операторов, в системе задействовано 27,5 тыс. машин — столичные власти намерены ввести стандарты безопасной работы компаний, а также «селфи-идентификацию» и «проверку адекватности водителей».

Статистика безопасности по каршерингу резко ухудшилась, пользователи сервиса грубо нарушают ПДД и часто садятся за руль нетрезвыми. За восемь месяцев 2020 года доля ДТП с участием автомобилей сервиса краткосрочной аренды выросла с 4,3 до 5,3%, и это при снижении общего числа аварий на 15%.