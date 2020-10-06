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6 окт 2020

Опасных водителей отключат от каршеринга

Опасных водителей отключат от каршеринга

Операторы каршеринга создают «протоколы безопасности», руководствуясь которыми, службы краткосрочной аренды автомобилей ограничат доступ опасных водителей к машинам

ГИБДД отмечает, что доступ к автомобилям каршеринга очень легкий, а водители, которые его получают, мало дисциплинированы. Наибольшую опасность представляют люди со стажем вождения до 6 лет. Поскольку больше всего операторов каршеринга в Москве — на рынке работают шесть крупных операторов, в системе задействовано 27,5 тыс. машин — столичные власти намерены ввести стандарты безопасной работы компаний, а также «селфи-идентификацию» и «проверку адекватности водителей».

Статистика безопасности по каршерингу резко ухудшилась, пользователи сервиса грубо нарушают ПДД и часто садятся за руль нетрезвыми. За восемь месяцев 2020 года доля ДТП с участием автомобилей сервиса краткосрочной аренды выросла с 4,3 до 5,3%, и это при снижении общего числа аварий на 15%. 

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За рулем

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