Опасное вождение планируется приравнять к хулиганству

Федерация автовладельцев России выступила с инициативой разделить понятия опасного и агрессивного вождения и наказывать за них как за хулиганство. В минюсте уже сообщили о готовности рассмотреть данное предложение

Как сообщает портал Autonews, ввести в новый КоАП два отдельных понятия «опасное вождение» и «агрессивное вождение» предложил на слушаниях в Общественной палате представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. По мнению эксперта, в зависимости от тяжести последствий такого поведения на дорогах всех нарушителей можно будет наказывать согласно уже существующей статье «Хулиганство» — для этого в КоАП понадобится внести минимальные изменения.

«Нужно разделить такие понятия, как опасное и агрессивное вождение, тогда дать оценку поведению водителей сразу станет гораздо проще, — сказал Канаев в беседе с Autonews.ru. — Если манера вождения человека привела к ДТП, если пострадали люди — это опасное вождение. Если же автомобилист просто неуважительно ведет себя по отношению к окружающим на дороге, но негативных последствий нет, то это — агрессивное вождение. А дальше мы можем воспользоваться нормами статьи «Хулиганство и привлечь человека к любой ответственности вплоть до уголовной».