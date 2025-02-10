Опасность беспилотников: что показали испытания в России?

В России завершился эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей. За два с половиной года они совершили более 100 тысяч поездок, при этом произошло всего 36 ДТП, из которых лишь два были вызваны ошибкой автопилота

Беспилотные автомобили проходили испытания на территории Сириуса в Краснодарском крае (80 тыс. поездок), Иннополиса в Татарстане (20 тыс.) и Ясенево в Москве (2 тыс.). Минэкономразвития считает результаты успешными и планирует расширить зону тестирования в Москве.

Эксперты отмечают, что использование автономных автомобилей может значительно снизить аварийность на дорогах. Если сегодня ежегодно в ДТП погибает 20-30 тысяч человек, то с внедрением беспилотников эта цифра может уменьшиться в 10 раз. Дело в том, что большинство аварий происходят из-за человеческого фактора – усталости, невнимательности, превышения скорости. Искусственный интеллект лишен этих недостатков.

Однако существует ряд препятствий, которые мешают массовому внедрению “беспилотников”. Одно из них касается юридической неопределенности. Необходимо на законодательном уровне решить, кто будет виновником в случае ДТП – владелец, разработчик или оператор системы? Кроме этого, такие технологии пока не доступны для массовых потребителей, поскольку значительно влияют на удорожание автомобиля. Напоследок, к серьезным препятствиям можно отнести недостаточно развитую инфраструктуру и киберугрозы.

Аналитики считают, что к 2035 году четверть автомобилей в России будут беспилотными, а к 2042-му их доля превысит 80%. Первым делом автономные технологии придут в грузоперевозки и такси, где уже сейчас ощущается острая нехватка водителей. «Яндекс» и другие игроки рынка уже начали искать водителей для тестирования беспилотных грузовиков.