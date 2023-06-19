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19 июн 2023

Opel готовится перевести свои автомобили на электричество

Opel готовится перевести свои автомобили на электричество
Компания Opel официально сообщила о будущем, которое ждёт сразу две модели — кроссоверы Crossland и Grandland. Они оба сменят поколение в 2024 году и превратятся в электрокары. 
Интересный факт, Crossland сохранит в своей гамме модификации с ДВС, так как он построен на более старой платформе, чем Grandland и она не позволяет применить в своей конструкции каких-либо передовых «электрических решений» вроде мощных двигателей или емких батарей.  
 
Новое поколение Grandland сохранит свой статус флагмана модельной линейки и «переедет» на современную архитектуру STLA Medium, а значит все передовые решения будут применены именно здесь. Полностью электрифицировать свой модельный ряд Opel планирует к 2028-2030 году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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