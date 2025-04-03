Опытные водители попадают в ДТП чаще новичков

Статистика дорожно-транспортных происшествий в России показала неожиданный тренд: опытные водители чаще становятся участниками ДТП, чем новички. По данным МВД, водители со стажем менее двух лет за 2024 год попали в 8 тысяч аварий, что делает их наиболее аккуратными на дорогах

Кроме того, тревожной остается ситуация с средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В 2024 году в России количество погибших в ДТП с электросамокатами выросло на 25%. По словам главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, рост числа аварий с участием СИМ продолжается, что требует более строгого регулирования их использования.

Также МВД зафиксировало гендерные различия в смертельных ДТП. Мужчины чаще становятся участниками аварий с тяжелыми последствиями. В возрастной категории 35-39 лет число погибших достигло 735 человек, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп.

Сезонность также влияет на дорожную обстановку: летом в Москве ДТП происходят на 40% чаще, чем зимой. Однако зимний период опасен увеличением числа наездов на пешеходов. По данным московского Дептранса, в этот сезон фиксируется больше подобных инцидентов, несмотря на общий спад аварийности.

