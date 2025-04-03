Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2025

Опытные водители попадают в ДТП чаще новичков

Опытные водители попадают в ДТП чаще новичков
Автор фото: freepik.com

Статистика дорожно-транспортных происшествий в России показала неожиданный тренд: опытные водители чаще становятся участниками ДТП, чем новички. По данным МВД, водители со стажем менее двух лет за 2024 год попали в 8 тысяч аварий, что делает их наиболее аккуратными на дорогах

Кроме того, тревожной остается ситуация с средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В 2024 году в России количество погибших в ДТП с электросамокатами выросло на 25%. По словам главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, рост числа аварий с участием СИМ продолжается, что требует более строгого регулирования их использования.

Также МВД зафиксировало гендерные различия в смертельных ДТП. Мужчины чаще становятся участниками аварий с тяжелыми последствиями. В возрастной категории 35-39 лет число погибших достигло 735 человек, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп.

Сезонность также влияет на дорожную обстановку: летом в Москве ДТП происходят на 40% чаще, чем зимой. Однако зимний период опасен увеличением числа наездов на пешеходов. По данным московского Дептранса, в этот сезон фиксируется больше подобных инцидентов, несмотря на общий спад аварийности.
 

При написании новости использовалась информация:
quto

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России предложили запретить электросамокаты на тротуарах

02 апреля 2025

Путин упростил получение российских водительских удостоверений для граждан Абхазии

02 апреля 2025

Бывший завод Toyota в Петербурге продолжает нести убытки, но прекращать работу не собирается

02 апреля 2025
Hyundai Insteroid Drift Mode

Городской электрокар Hyundai Inster превратили в дрифт-монстра

02 апреля 2025
Госдума

В России запретят автодилерам навязывать дополнительные услуги и оборудование

02 апреля 2025

Mazda показала тизер нового электрического кроссовера EZ-60

01 апреля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing 4wd (2025) олл инклюзив Тест драйв
03 апреля 2025

Jetour Dashing
"Олл инклюзив"
Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней
Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь
Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 8 0