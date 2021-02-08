Определен регион с самым доступным бензином в России

Нет, здесь не пойдет речь о самом дешевом бензине. Все высчитывалось по совершенно другой методике – по соотношению средней зарплаты к средней стоимости топлива.

Если говорить простым языком, то победителем становился регион, где зарплаты позволяют затариться бензином по максимуму. Средняя же цена одного литра бензина АИ-92 составляет около 43 рублей. Как сообщают РИА «Новости», лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Тройку лидеров занимает Чукотка, где бензин стоит дороже всего (по шестьдесят рублей за литр). Второе же место закреплено за нашей столицей. На немой вопрос, как жители Чукотки могут позволить себе много бензина, отвечаем – так там и зарплаты выше, чем в среднем по стране.

А кто плетется в хвосте? Взять, к примеру, Дагестан, или тот же самый Новосибирск. Здесь, к слову, получилась забавная картина. Бензин в данном регионе – самый дешевый, но это не помогло ему подняться в рейтинге выше тридцать второй позиции.